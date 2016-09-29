Ціни на нафту повернулися до зниження після зростання напередодні

Світові ціни на нафту в четвер перейшли до корекційного зниження після зростання майже на 6% днем раніше на тлі новин про досягнення ОПЕК угоди по обмеженню рівня своєї здобичі, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:51 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,45% - до 49,02 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,11% - до 47 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі в середу увечері узгодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, однак для низки країн планується визначити окремі квоти видобутку на офіційному міністерському засіданні країн картелю 30 листопада у Відні. Також очікується, що до кінця листопада буде озвучено дату набуття чинності угоди ОПЕК.

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"Згідно з вересневим доповіді ОПЕК з посиланням на дані вторинних джерел, організація в серпні добувала 33,24 мільйона барелів нафти в день, скоротивши цей показник порівняно з липнем на 23 тисячі барелів на день", - підкреслює видання.

На тлі новин про досягнення ОПЕК угоди по обмеженню рівня своєї здобичі світові ціни на нафту підскочили в середу майже на 6%. Однак у четвер інвестори вирішили зафіксувати отриманий прибуток, з-за чого вартість нафти відновила зниження.

"Рішення дійсно застало ринок зненацька - ціни сильно підскочили, а зараз ринки взяли паузу для того, щоб обдумати всі", - прокоментував динаміку торгів агентству Reuters аналітик OptionsXpress в Сіднеї Бен Ле Брун (Ben Le Brun).