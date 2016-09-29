"Енергоатом" і Westinghouse домовилися про початок спільних робіт з підвищення ефективності українських АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" та американсько-японська компанія Westinghouse провели переговори, в результаті яких компанії досягли домовленостей про початок робіт над Програмою підвищення ефективності АЕС України, виконання якої дозволить підвищити коефіцієнт готовності енергоблоків станцій до роботи в об'єднаній енергосистемі.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"Енергоатом" і Westinghouse домовилися про початок робіт над Програмою підвищення ефективності АЕС України. В рамках цієї програми буде реалізовано комплекс заходів щодо підвищення ефективності АЕС України з урахуванням аспектів безпеки, що забезпечить відповідність кращим світовим практикам, а також конкретним вимогам стандартів ЄС, раніше розробленим Асоціацією ядерного регулювання країн Західної Європи», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, такі домовленості були досягнуті в результаті переговорів президента "Енергоатому" Юрія Недашковського та тимчасово виконуючого обов'язки президента і головного виконавчого директора Westinghouse Electric Хосе Еметеріо Гутьєрреса, які відбулися 28 вересня.

"Результатом реалізації цих заходів буде підвищення коефіцієнту готовності енергоблоків АЕС, що, в свою чергу, забезпечить значне підвищення виробітку, рентабельності і розширить можливості "Енергоатому" для експорту електроенергії в країни ЄС", - повідомляє прес-служба.

За інформацією "Енергоатому", ці заходи доповнять роботи з підвищення безпеки, які вже ведуться в рамках "Комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратому) і забезпечать значну оптимізацію експлуатації АЕС України.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як 2015 року майже все паливо постачалося з Росії. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

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Раніше голова Westinghouse Денні Пан заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України. У свою чергу, в Міненерговугілля відзначали, що Україна планує 2016 року використовувати паливо Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій з 15. Крім того, у лютому 2016 року "Енергоатом" поставив на Запорізьку атомну електростанцію першу партію ядерного палива американської компанії Westinghouse.

28 квітня Westinghouse Electric Company заявила про розширення виробничих потужностей для виробництва ядерного палива у місті Вестерос (Швеція) у відповідь на зростаючий попит на таке паливо для ректорів ВВЕР-1000, які експлуатуються в Україні та інших країнах Європи.

5 травня прес-служба "Енергоатому" повідомила про те, що паливо Westinghouse, яку протягом року експлуатувалося на третьому енергоблоці Южно-Української АЕС, було перевірено і не отримало зауважень.

За підсумками першого півріччя 2016 року "Енергоатом" імпортував 41,6% тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо, виробництва Westinghouse, а решта 58,4% - з Росії.