Нацкомісія схвалила збільшення інвестпрограми "Енергоатому" до 6,2 мільярда

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, схвалила збільшення інвестиційної програми Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" на 2016 рік на 326,78 мільйона гривень до 6,218 мільярда гривень за рахунок зростання тарифу на відпуск компанією теплову енергію.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на черговому засіданні комісії.

"Пропонується підтримати і встановити з 1 жовтня 2016 року тариф на виробництво теплової енергії, яка виробляється на АЕС на рівні, який був озвучений (53,93 гривні за гигакаллорию без ПДВ - УНІАН) і збільшити інвестпрограму компанії на 326,7 мільйона гривень... Рішення прийнято", - сказав член комісії Руслан Машляківський.

За інформацією НКРЕКП тариф на електроенергію для "Енергоатому" залишається на рівні 51,02 копійки за кіловат-годину.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" 2015 року збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2014 роком на 41,6% - до 39,345 мільярда гривень. У 2014 році дохід компанії зріс на 34,9% - до 27,794 мільярда гривень.

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У червні НКРЕКП затвердила зміни в інвестиційну програму "Енергоатому", згідно з яким, на друге півріччя 2016 року загальний розмір програми склав 5,891 мільярда гривень, з яких 2,170 мільярда гривень – кредитні кошти.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.