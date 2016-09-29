Імпорт газу з Європи: польський і словацький реверсні маршрути завантажені майже на 100%

Польський і словацький реверсні маршрути постачання газу в Україну завантажені на 95% і 100,5% відповідно, повідомила прес-служба оператора газотранспортної системи України «Укртрансгаз».

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«Польський і словацький реверсні маршрути завантажені майже на повну потужність, відповідно на 95% і 100,5%. Тому, починаючи з учорашнього дня, словацькі колеги тимчасово збільшили потужність у точці виходу Будінце, відтепер максимально можливе добове постачання становитиме 42 млн куб. м», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 29 вересня загальне добове постачання природного газу з Європи в Україну становить 53,3 млн куб. м, найбільше газу надходить за словацьким коридором - 40,2 млн куб м.

Також зазначається, що завантаженість угорського реверсного маршруту становить 36%.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня оператор газотранспортної системи Словаччини Eustream збільшив потужність із видачі газу в Україну в четвертому кварталі 2016 року на 1,1 млн куб. м на добу.

Із 7 квітня Україна почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах. «Нафтогаз України» до початку майбутнього опалювального сезону планував накопичити в підземних сховищах близько 14,5 млрд куб. м газу. Станом на 26 вересня Україна закачала у свої ПСГ понад 14 млрд куб. м.

На початку вересня 2016 року Кабінет міністрів України доручив «Нафтогазу України» скласти й затвердити новий графік закачування природного газу в українські підземні сховища, відповідно до якого запаси газу станом на 1 листопада 2016 року повинні становити 17 млрд кубометрів, а не 14,4-14,5 млрд кубометрів.

Держхолдинг «Нафтогаз» планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також за допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 млн дол.