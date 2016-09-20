Посол Канади в Україні ознайомився з роботою Хмельницької АЕС

Представляючи делегації енергетичне підприємство, генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко поінформував гостей про виробничу діяльність, параметри радіаційного контролю в зоні спостереження атомної станції, основні програми з підвищення безпеки та фінансово-економічні показники. Керівник атомної станції відзначив, що обсяг відрахувань ХАЕС в бюджети всіх рівнів та фонди страхування щороку зростає. Так, за вісім місяців цього року до бюджету міста-супутника направлено 53,6 млн гривень, що на 25,5% більше в порівнянні з минулим роком, передає прес-служба Енергоатома.

Під час огляду основних об’єктів та знайомства з технологічними процесами посол Канади в Україні дізнався про заходи з підвищення безпеки, які були впроваджені на ХАЕС після аварії на АЕС «Фукусіма». «Знаючи на скільки важливу роль в Україні відіграє атомна енергетика», - ділиться враженнями від візиту Роман Ващук, - «пересвідчився, що на атомній станції працюють професіонали, а серед пріоритетів діяльності – безпечна експлуатація ядерного об’єкта».

Візиту посла Канади на Хмельницьку АЕС передувала важлива подія в місті атомників – відкриття інноваційного центру, фінансування якого здійснено за сприянням канадського фонду місцевих ініціатив. Нетішинський інноваційний центр Hub – це вільний простір для проведення різноманітних заходів, спілкування та відпочинку.

За словами очільника міста атомників Олександра Супрунюка, відкриття такого центру –додаткові можливості для активних та ініціативних нетішинців, що сприятиме подальшому розвитку культурного та інтелектуального потенціалу, успішному розвитку бізнесу. ​