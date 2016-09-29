АМКУ наступного тижня подасть позов про стягнення з "Газпрому" 86 мільярдів гривень

Антимонопольний комітет України наступного тижня подасть судовий позов про стягнення з російського газового монополіста компанії «Газпром» штрафу у розмірі близько 86 млрд грн за порушення антимонопольного законодавства.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

«Ми зараз плануємо подачу позовних документів, наша юридична служба закінчить це (підготовку документації - УНІАН) на початку наступного тижня й орієнтовно в середу (5 жовтня 2016 року) планується подача позову. Предмет позову - стягнення штрафу в розмірі близько 86 млрд грн», - сказав Терентьєв.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту «Газпрому» штраф близько 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу. Рішення було ухвалено в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих «Газпрому» у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня поточного року «Газпром» вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов у Господарському суді Києва. Проте суд відхилив позов російського монополіста.