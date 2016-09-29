У "Газпромі" розповіли про отримання від Анкари чергового дозволу на "Турецький потік"

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті російської компанії в четвер, 29 вересня, передає Lenta.ru.

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Дослідження пройде в територіальних водах Туреччини. У повідомленні уточнюється, що схвалення Анкари надійшло в газову компанію «дипломатичними каналами».

Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер зазначив, що робота за проектом «йде у відмінному темпі». «Варто відзначити конструктивну, оперативну взаємодію з турецькими партнерами», — додав він.

Робота за проектом «Турецький потік» відновилася на тлі потепління відносин Москви й Анкари в серпні 2016 року після візиту турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана в Санкт-Петербург. За підсумками зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним він заявив про розморожування співпраці з енергетичних проектів — будівництва АЕС «Аккую» і газопроводу в Європу.

7 вересня «Газпром» отримав від Анкари перші дозволи на реалізацію «Турецького потоку».

Будівництво газопроводу, як і інші проекти з Анкарою, було заморожено в грудні 2015 року після різкого погіршення відносин Москви й Анкари через збитий турецькими ВВС російський бомбардувальник Су-24.

Передбачалося, що «Турецький потік» замінить проект «Південний потік», будівництво якого було зупинено в 2014 році. Газопровід повинен пройти дном Чорного моря до Туреччини і далі в бік Греції, на кордоні з якою буде побудований хаб для постачання енергоносіїв в Європу.