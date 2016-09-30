Нафта повернулася до зниження після максимального зростання з початку вересня

Світові ціни на нафту в п'ятницю після значного зростання напередодні повернулися в "червону зону" на тлі невизначеності в реалізації угоди ОПЕК, свідчать дані торгів.

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Станом на 08.12 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,82% - до 49,40 долара за барель, ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,67%, до 47,51 долара за барель, передає Прайм.

ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі в середу погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте щодо конкретних обмежень для кожної з країн картелю домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на наступній зустрічі організації, яка відбудеться 30 листопада у Відні.

Той факт, що країни ОПЕК змогли домовитися про спільні дії для стабілізації нафтового ринку, став несподіванкою і сприяв значному зростанню нафтових цін. Під час торгів четверга нафту марки Brent вперше з 8 вересня перевищила психологічну позначку в 50 доларів за барель. Однак відсутність деталей угоди викликає негативні настрої у частини інвесторів.