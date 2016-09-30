"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі $28,3 мільярда

Сума претензій Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" до російського газового монополіста "Газпрому" при розгляді позову української компанії в Стокгольмському міжнародному арбітражі станом на 31 липня 2016 року склала 28,3 мільярда доларів.

Про це йдеться у щорічному звіті "Нафтогазу" за 2015 рік, опублікованому на сайті компанії.

Згідно зі звітом, "Нафтогаз" планує стягнути з "Газпрому" 18,1 мільярда доларів у зв'язку з вимогою про зміну та перегляд ціни на газ, який був закуплений з 20 травня 2011 року по жовтень 2015 року (включаючи штрафи та проценти), а також 10,2 мільярда доларів за невиконання контрактних зобов'язань з транзиту газу через територію України в 2009-2015 роках.

Також повідомляється, що загальні претензії "Газпрому" складають 38,7 мільярда доларів, з яких 29,2 мільярда доларів – це санкції за принципом "бери або плати" (за невикористаний обсяг, який був передбачений умовами контракту на закупівлю газу) за 2012-2014 роки та третій квартал 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" судиться з російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України та купівлі-продажу Україною російського газу. Також повідомлялося, що "Нафтогаз" має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.

У середині березня поточного року "Газпром" збільшив позовні вимоги до "Нафтогазу України" в Стокгольмському арбітражі до 31,759 мільярда доларів з 29,2 мільярда доларів. У свою чергу голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв оцінював загальну суму претензій до російського "Газпрому" в 30 мільярдів доларів.

На початку липня Коболєв повідомив, що слухання в арбітражному суді Стокгольма за контрактом "Нафтогазу" та "Газпрому" на постачання газу почнуться в кінці вересня, а з транзитним контрактом - наприкінці листопада 2016 року.

На початку серпня прес-служба холдингу повідомила, що сума претензій "Нафтогазу України" за позовами до "Газпрому" перевищує 26,6 мільярда доларів.