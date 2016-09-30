"Укргазвидобування" успішно виконало перші операції з гідророзриву пласта

Державна найбільша газовидобувна компанія "Укргазвидобування", відремонтувавши та використавши власне обладнання, успішно провела перші операції з інтенсифікації видобутку природного газу методом гідророзриву пласта.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Укргазвидобування" власними силами успішно провела модернізацію та ремонт обладнання для стимуляції і проведення гідророзриву пласта, після чого успішно провела перші такі операції", - повідомила прес-служба, додавши, що в майбутньому компанія перейде до реалізації раніше проведеного тендеру на 100 гідророзривів, переможцями якого стали іноземні компанії.

"Ми використовуємо найсучасніші технології, залучаємо обладнання світових технологічних лідерів, таких як Halliburton, Weatherford"... Програма проведення гідророзривів буде успішно розширена з залученням сервісних компаній "Белоруснефть" і Tacrom", - наводяться в повідомленні слова директора з видобутку вуглеводнів "Укргазвыдування" Юрія Нагірняка.

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У компанії повідомили, що після проведення гідророзриву пласта приплив газу з свердловини, який до цього був нульовий, зріс до 48 тисяч кубометрів на добу.

"Очікується, що найближчим часом ця свердловина буде виведена на оптимальний режим з дебітом (припливом газу) 74-90 кубометрів газу в добу. Після її очищення і підключення до установки комплексної підготовки газу вона буде передана в експлуатацію відповідного філії компанії", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у травні держкомпанія "Укргазвидобування" оголосила тендерну процедуру щодо закупівлі послуг з проведення 100 операцій гідророзриву пласта - одного з методів інтенсифікації видобутку вуглеводнів, які заплановані на 2016-2017 роки.

22 липня перший тендер на проведення операцій 25 гідророзриву пласта виграла румунська сервісна компанія Tacrom Services S. R. L. з ціновою пропозицією 91,3 мільйона гривень при очікуваній вартості 135 мільйонів.

30 липня третій з чотирьох тендерів на закупівлю 25 операцій гідророзриву виграла білоруська компанія "Белоруснефть", пропозиція якої становило 91,4 мільйона гривень.

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На початку серпня "Укргазвидобування" заявила, що успішно провела всі 4 тендеру по закупівлі 100 операцій гідророзриву пласта, що дозволить їй збільшити видобуток газу на 50 мільйонів кубометрів на місяць.

На початку вересня "Укргазвидобування" провела тендерну процедуру щодо закупівлі 1 560 тонн пропанта, що являє собою гранулоподібний порошок для закріплення тріщин у пласті після проведення інтенсифікації видобутку вуглеводнів методом гідророзриву пласта.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромышленных управління "Шебелінкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харьковгазвыдобування" та "Львовгазвыдобування". 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Гідророзрив пласту – один з методів інтенсифікації видобутку вуглеводнів. Метод полягає в тому, щоб створити тріщини в масивах газо-, нефтенасыщенных та інших гірських порід під дією подається у них рідини, яка містить. У ці тріщини потрапляє додатковий приплив вуглеводнів. Реалізація гідророзривів пластів на газових свердловинах стала можливою з появою насосних агрегатів, що забезпечують швидкість закачування 3-4 куб. м/хв. при тиску 100 МПа.