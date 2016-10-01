Білорусь вирішила підвищити тарифи на транзит російської нафти

Білорусь підвищує тарифи на транспортування російської нафти по трубопроводах на своїй території, повідомляє Прайм з посиланням на постанову №30 міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі.

"Встановити тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами відкритих акціонерних товариств "Гомельтранснафта Дружба" та "Полоцктранснефть Дружба", розташованим на території Республіки Білорусь, згідно з додатком", - йдеться в документі.

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Згідно з додатком, транспортування нафти по трубопроводу Унеча (Високе) - Адамова Застава складе 6,32 долара за тонну без урахування ПДВ. Раніше цей тариф становив 4,22 долара.

Транспортування тонни нафти по маршруту Унеча (Високе) - Броди коштуватиме 2,71 долара замість 1,81 долара.

Тариф на напрямку Невель (Великі Луки) - Полоцьк збільшується з 0,51 долара до 0,76 долара.

Згідно рішення, нові тарифи набудуть чинності за 10 днів після офіційного опублікування.