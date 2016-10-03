Запаси газу в українських сховищах зросли до 14,3 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 24 вересня по 1 жовтня зросли на 2,6%, або на 358 мільйонів кубометрів, - до 14,311 мільярда кубометрів з 13,953 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища за станом на 1 жовтня становив близько 56 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, з 7 квітня Україна почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. "Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планував накопичити в підземних сховищах близько 14,5 мільярда кубометрів газу.

На початку вересня 2016 року Кабінет міністрів України доручив "Нафтогазу України" скласти і затвердити новий графік закачування природного газу в українські підземні сховища, відповідно до якого запаси газу станом на 1 листопада 2016 року мають становити 17 мільярдів кубометрів, а не 14,4-14,5 мільярда кубометрів.

Держхолдинг "Нафтогаз" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 мільйонів доларів.