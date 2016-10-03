Україна з початку року скоротила споживання газу на 11%

Україна за січень-вересень 2016 року скоротила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11% – до 19,1 мільярда кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

Згідно з повідомленням, за звітний період українські споживачі використовували газ власного видобутку, а також паливо, імпортоване з країн Європейського Союзу і відібране з підземних сховищ.

"За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту "Укртрансгазу", за 9 місяців 2016 року власний видобуток газу склала 15,1 мільярда кубометрів, імпортні поставки – 6,3 мільярда кубометрів, відбір з газосховищ – 5,6 мільярда кубометрів", – повідомляє прес-служба компанії.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року Україна скоротила споживання газу на 20,6% – до 33,7 мільярда кубометрів.

У січні-серпні поточного року Україна скоротила споживання газу на 17,6% – до 18 мільярдів кубометрів.

2 вересня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна може за 3-4 роки досягти достатнього рівня енергонезалежності та раціонального споживання ресурсів.

Раніше Гройсман зазначив, що уряд має намір відроджувати і нарощувати власний видобуток газу з тим, щоб спрямовувати свій ресурс в першу чергу на потреби населення і, якщо дозволить ситуація, експортувати частину палива, отримуючи за нього валютну виручку.

За інформацією "Укртрансгазу", станом на 3 жовтня Україна вже 311 днів не імпортує газ з Росії.