Путін призупинив угоду про утилізацію плутонію з "недружніми" США

Росія призупинила дію угоди з США про утилізацію плутонію. Рішення прийнято у зв'язку з виникненням загрози стратегічної стабільності в результаті "недружніх дій" США, повідомляє РБК з посиланням на указ російського президента.

"Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення дії угоди з США про утилізацію плутонію. Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації", - йдеться в повідомленні.

"Рішення прийнято у зв'язку з докорінною зміною обставин, з виникненням загрози стратегічної стабільності в результаті "недружніх дій" США щодо Росії, нездатністю США "забезпечити виконання прийнятих зобов'язань по утилізації надлишкового збройного плутонію в відповідності з міжнародними договорами, а також виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів щодо захисту безпеки" Росії", - йдеться в указі.

Документ набув чинності з дня його підписання.

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Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін заявив, що відлига у відносинах РФ-США не настане, доки США не почнуть враховувати й поважати інтереси Росії.

Він зазначив, що Росія не була ініціатором охолодження відносин із Заходом. "Ми будь-якої секунди готові в повномасштабному обсязі розгорнути нашу співпрацю. Але це залежить не тільки від нас, це залежить від того, як захочуть будувати відносини з Росією керівники майбутньої американської адміністрації", - додав Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в ряді регіонів Луганської та Донецької областей йдуть бойові дії.

Країни Заходу після вторгнення в Україну ввели санкції проти РФ.