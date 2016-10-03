Держатомрегулювання продовжило термін експлуатації другого енергоблоку Запорізької АЕС до лютого 2026 року

Державна інспекція з ядерного регулювання України продовжила термін експлуатації другого енергоблоку Запорізької АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", до 19 лютого 2026 року.

Відповідне рішення одноголосно було прийнято колегією Держатомрегулювання в ході засідання.

"Ми приймаємо позитивне рішення щодо продовження терміну експлуатації другого блоку ЗАЕС", - сказав присутній на засіданні голова відомства Сергій Божко.

Відповідаючи на запитання на засіданні Колегії, президент Енергоатома Юрій Недашковський зазначив, що на даний момент компанія майже повністю позбавилася залежності від Росії.

«Ще у 2014 році, коли виникло питання імпортозаміщення, об’єми, які ми закуповували в Росії, в грошовому еквіваленті були дуже незначні. А за цей час ми практично виключили поставки з Росії. Послуг від Російської Федерації ми взагалі не отримуємо. Залишилося лише постачання ядерного палива, для того щоб зберегти наявність 2 постачальників, та вимушене тимчасове постачання запасних частин для дизель генераторів», - сказав Недашковський.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових.

У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

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17 липня 2015 року Запорізька АЕС направила до Держатомрегулювання комплексний аналіз безпеки енергоблоку №2 для продовження його експлуатації. Як відзначають на станції, наданий звіт дозволяє зробити висновок, що проект енергоблоку, технічні засоби та адміністративні заходи по захисту споруд, систем та елементів забезпечують безпечну, надійну і ефективну експлуатацію енергоблоку №2.

З 15 по 19 серпня Держатомрегулювання провела інспекційне обстеження готовності до продовження терміну експлуатації енергоблоку №2 Запорізької АЕС.

13 вересня 2016 року Держатомрегулювання продовжило термін експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до 23 грудня 2025 року

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.