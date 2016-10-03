Транзит російського газу через Україну з початку року збільшився майже на 18%

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-вересень 2016 року зріс на 17,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 57 мільярдів кубометрів, повідомляє прес-служба "Укртрансгазу", оператора газотранспортної системи України.

Згідно з повідомленням, у вересні обсяг транзиту порівняно з вереснем 2015 року зріс на 0,8 мільярда кубометрів – до 6,8 мільярда кубометрів.

У прес-службі також зазначили, що на прикордонних газовимірювальних станціях Суджа і Писарівка (знаходяться на території РФ), за якою транзитний газ надходить в українську газотранспортну систему, тиск нижче контрактних значень, а саме 58,8 і 68,7 атмосфери відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 мільярда кубометрів, за 2015 рік - збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 мільярда кубометрів.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.