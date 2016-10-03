В "Укренерго" заявляють, що зекономили $125 мільйонів на закупівлі обладнання для підстанцій

Державна компанія-оператор об'єднаної енергосистеми України завершила проведення тендеру на закупівлю обладнання для шести підстанцій, в результаті якого дане обладнання було куплено за 142 мільйони доларів, а економія державних коштів склала 125 мільйонів доларів або 47% від первинної вартості необхідного обладнання.

Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook тимчасово виконуючий обов'язки директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Було: 6 підстанцій, відновлення яких у 2014 році оцінили аж в 267 мільйонів доларів (з ПДВ). Тепер маємо: ті самі 6 підстанцій, той самий обсяг робіт, але ми зробимо їх максимум за 142 мільйонів доларів. У підсумку, мінус 47%, що складає 125 мільйонів доларів, або 3,3 мільярда гривень на сьогоднішній день", - повідомив Ковальчук.

За інформацією глави компанії, даний тендер тривав три дні (з 28 по 30 вересня) і кожен день компанія проводила розкриття цінових пропозицій від компаній для придбання обладнання двох підстанцій.

"Тактика "Укренерго" на проведення тендерів продемонструвала прогрес в економії коштів. Перший день - не менше 44% (різниця між початковою оціночною вартістю і кінцевою ціною закупівлі – УНІАН), другий день - 46%. Сьогодні (30 вересня) - вже не менше 50%! Конкуренція між 15 компаніями зі всього світу стала ще гостріше", - зазначив Ковальчук.

Також Ковальчук, повідомив, що в компанії не повинно бути місця корупції, незважаючи на тиск або пропозиції зацікавлених осіб.

"Ви собі не уявляєте, скільки було дзвінків і запрошень у гості до шановних людям і тиску перед цими тендерами у спробі домовитися або порадити хороших підрядників. Але моя позиція незмінна - в "Укренерго" немає місця корупції. Захистити від неї може тільки публічність і конкуренція. Бажано зі всього світу", - відзначив глава компанії.

За інформацією кореспондента УНІАН, який був присутній під час розкриття цінових пропозицій в останній день - 30 вересня, компанія "Укренерго" розглянула документацію від компаній-учасників з таких країн як Китай, Азербайджан, Казахстан, Німеччина, Хорватія, Латвія, Словенія, Україна та інші.

Як повідомляв УНІАН, "Укренерго" проводить будівництво та ремонт багатьох ліній електропередач і підстанцій енергосистеми України. Наприклад, у 2014 році було розпочато будівництво підстанції "Каховська", яке здійснюється з допомогою фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. На початку серпня 2016 року прес-служба компанії повідомила, що підрядники, які будують підстанцію "Каховська" напругою 750 кВ, завершили будівництво цієї підстанції на 90%.

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Наприкінці липня 2016 року Ковальчук повідомив, що загальна вартість модернізації всіх енергомереж України - 2,5-3 мільярди євро.

Наприкінці вересня 2016 року "Укренерго" провело публічну процедуру розкриття цінових пропозицій (пакета документації) від компаній-постачальників на закупівлю обладнання для переоснащення 6 підстанцій, зокрема, "Житомирській", "Черкаської", "Новокиївську", "Суми" та "Кременчук". Проведення даного тендеру було здійснено на кредитні кошти (375 мільйонів доларів), які були виділені Світовим банком для модернізації об'єктів об'єднаної енергосистеми України.

28 вересня компанія розглянула документація від компаній-претендентів для перших двох підстанцій. Свої пропозиції по лотам №1 та №2 надали 17 учасників з різних країн, у тому числі Китаю, Німеччини, Південної Кореї, Угорщини, Індії, Латвії, Саудівської Аравії, Словенії, Казахстану, Азербайджану, а також і України.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних та міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.