Ціни на нафту повернулися до зниження

Світові ціни на нафту у вівторок вранці знижуються, коректуючи вниз після сильного ралі домовленості країн ОПЕК про спільні дії для стабілізації нафтового ринку, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 06:30 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,24% - до 50,77 долара за барель. Листопадові ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 0,35% - до 48,64 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі минулого тижня погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте за конкретним обмеженням для кожної з країн картелю домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на наступній зустрічі організації, яка відбудеться 30 листопада у Відні.

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"Ціни на нафту зросли в понеділок, оскільки інвестори сподіваються на досягнення остаточної угоди ОПЕК на зустрічі наприкінці листопада. Однак при цьому тиск чинить зміцнюється долар та перспективи збільшення виробництва "чорного золота" з боку Іраку, Ірану, Нігерії та Лівії в четвертому кварталі цього року", - підкреслює агентство.

Так, видобуток нафти і конденсату Ірану у вересні склав близько 2,8 мільйона барелів на добу. Даний показник практично збігається з досанкційним рівнем виробництва країни. Багато аналітиків, проте, вважають, що Іран не буде далі збільшувати обсяги виробництва і піде на угоду щодо обмеження видобутку разом з іншими країнами-членами картелю, пише агентство Reuters.

"В даний час на ринку відчувається оптимізм і хвилювання, оскільки учасники ринку - ред.) очікують якогось підтвердження угоди або додаткового участі від не входять в ОПЕК держав", - наводить агентство слова аналітиків Morgan Stanley.