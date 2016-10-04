"Енергетичний баланс України" буде готовий до 15 жовтня – Міненерговугілля

"Енергетичний баланс України" буде готовий до 15 жовтня 2016 року, повідомив на прес-конференції радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Костянтин Ущаповський.

"Міністр поставив завдання, і завдання зводиться до того, що ми повинні випустити готовий паливно-енергетичний баланс України на 2017 рік до 15 жовтня", - сказав Ущаповський, додавши, що цей баланс необхідний в першу чергу енергокомпаніям для правильного планування своєї роботи за всіма напрямами, в тому числі з накопичення вугілля.

Він зазначив, що головною причиною відставання в планових закупівлі вугілля в цьому році є відсутність розробленого і затвердженого у 2015 році планового паливно-енергетичного балансу України.

"Це основна проблема, чому ми сьогодні зіткнулися з труднощами і не закупили вугілля в травні, а почали дивитися на нього лише зараз", - сказав радник міністра.

Він також повідомив, що до кінця 2016 року буде розроблена нова енергетична стратегія України.

"Документ буде розроблений до кінця року, а ось як він пройде процедуру повного затвердження, це досить складна процедура, тривала, тому що вона пов'язана з дуже великим колом зацікавлених міністерств і відомств", - зазначив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості завершив написання "Енергетичного балансу України" на 2017 рік.

У липні 2015 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у ході засідання колегії Міненерговугілля вимагав від відомства скласти енергетичний баланс країни, але документ так і не був розроблений і представлений громадськості.

12 травня 2016 року заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко повідомив, що експерти України та Данії розроблять "Енергетичний баланс України" до кінця цього року.

"Енергетичний баланс України" (або економіко-енергетичний) – це документ, у якому прописано споживання первинних енергоносіїв, наприклад, вуглеводнів, уранової руди та інших, вторинних (теплова та електроенергія), а також їх споживання по регіонах і галузях національної економіки. В цьому документі зазначається профіцит або дефіцит того чи іншого енергоресурсу. На його основі може бути розроблена "Енергетична стратегія", яка визначить шляхи покриття дефіциту та плани виробництва енергоносіїв.