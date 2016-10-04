"Укренерго" заявляє про стабільність постачання вугілля на ТЕС: відставання від графіка лише 4 дні

Державна компанія "Укренерго" заявляє про стабільність поставок вугілля на українські теплоелектростанції, відставання від графіка поставок становить лише 4 дні.

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Про це на прес-конференції повідомив заступник директора з оперативного управління - головний диспетчер держкомпанії «Укренерго» Віталій Зайченко.

«За фактом маємо відставання від графіка накопичення сумарно на 340 тис. тонн, із них по антрацитній групі - 160 тис. тонн, газовому вугіллю – 180 тис. тонн. Це фактично 4-денний запас вугілля, який спалюється на станціях», - сказав Зайченко.

Він зазначив, що згідно з планом нагромадження вугілля на 1 листопада запаси на складах теплових електростанцій мають становити 2,2 млн тонн, а на сьогодні запаси вугілля на складах становлять 1,286 млн тонн, із яких антрацитної групи – 566 тис. тонн, газової – 720 тис. тонн.

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Зайченко повідомив, що для стабільної роботи енергосистеми в період осінньо-зимового періоду добові поставки палива на ТЕС мають становити 90 тис. тонн. «Якщо 90 тис. тонн буде забезпечено, то система працюватиме стабільно навіть з таким невеликим відставанням», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2015 році Україна імпортувала кам'яного вугілля і антрациту на загальну суму 1,632 млрд дол.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

«Укренерго» в 2015 році отримала 820,4 млн грн чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 млрд грн. Чистий дохід «Укренерго» від передачі електроенергії в 2015 році зріс порівняно з 2014 роком на 76,4% – до 5,433 млрд грн.