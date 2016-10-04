МВФ підвищив прогноз за цінами на нафту в 2017 році
19:37, 04 жовтня 2016Енергетика
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Фонд прогнозує зростання цін на "чорне золото" наступного року до $51 за барель.
Ілюстрація REUTERS
МВФ прогнозує зростання середньорічної ціни на нафту марки Brent в 2017 році до $51 за барель, що випливає з жовтневої доповіді МВФ «Перспективи світової економіки» (World Economic Outlook), передає RNS.
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«Ціни на нафту, як очікується, поступово будуть зростати протягом прогнозованого періоду, у середньому вони зростуть від $43 за барель в 2016 році до $51 за барель у 2017 році», — наголошується в доповіді.
Станом на 14:52 4 жовтня 2016 року на Міжконтинентальній біржі ICE нафта марки Brent торгується за ціною $50,6 за барель.
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