Видобуток нафти в країнах ОПЕК зріс до рекордних показників

Згідно з дослідженням Bloomberg, у вересні рекорд нафтовидобутку в країнах ОПЕК оновився - сумарний видобуток картелю склав 33,75 млн бар. на добу, передає РБК.

Згідно з останніми офіційними даними ОПЕК за серпень, добовий видобуток становив 33,24 млн бар. За даними Bloomberg, збільшення нафтовидобутку склало 170 тис. бар. в добу. Дослідження агентства складено на основі опитування аналітиків, інформації від нафтових компаній і даних про постачання нафти.

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Як зазначає Bloomberg, рекорд був досягнутий завдяки збільшенню видобутку в Лівії та Нігерії на 190 тис. бар на добу, до 340 тис. бар. і 1,5 млн бар. на добу відповідно. Зростання видобутку в цих країнах компенсувало зниження в Саудівській Аравії і Анголі (на 60 тис. і 40 тис. бар. відповідно). Іран у вересні наростив свій нафтовидобуток тільки на 10 тис. бар. (до 3,63 млн бар. на добу).

Раніше УНІАН повідомляв, що учасники зустрічі країн-членів ОПЕК на переговорах в Алжирі в середу, 28 вересня, домовилися знизити рівень видобутку нафти. На зустрічі було вирішено знизити видобуток приблизно 700 тисяч барелів на день і встановити ліміт в 32,5-33 мільйонів барелів на день. За оцінками ОПЕК, поточний обсяг видобутку нафти становить 33,24 млн барелів на добу.