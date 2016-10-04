Перший заступник голови "Нафтогазу" повернувся до виконання обов'язків в компанії – НАК
Перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома, якого затримували у справі про розтрату коштів Одеського припортового заводу, повернувся до виконання своїх службових обов’язків у компанії з 15 вересня.
Про це повідомляється на сайті НАК.
В компанії нагадали, що рішенням Апеляційного суду м. Києва Перелома був відсторонений від виконання своїх обов’язків з 12 по 14 вересня включно.
Читайте такожПерелома буде через суд вимагати від НАБУ і САП якнайшвидшої передачі "справи ОПЗ" до суду
Як повідомляв УНІАН, 14 липня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що у справі про розтрату коштів Одеського припортового заводу затримано голову наглядової ради заводу, першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Перелому і першого заступника директора підприємства Миколу Щурикова.
Переломі було обрано запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави, однак згодом змінено на цілодобовий домашній арешт.