Нафта дорожчає на даних про зниження її запасів у США

Світові ціни на нафту збільшуються в середу, завдяки повідомленням Американського інституту нафти (API) про несподіване зниження запасів "чорного золота" в США, свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,85% - до 51,30 долара за барель, ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,94%, до 49,15 долара за барель, передає Прайм.

Згідно з даними API, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 7,6 мільйона барелів. Тепер інвестори чекають офіційну статистику про запаси від Міненерго країни, яка буде оприлюднена пізніше в середу. За прогнозами аналітиків, за тиждень, що завершився 30 вересня, запаси збільшилися на 2,560 мільйона барелів - до 505,26 мільйона барелів.

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Окрім цього інвестори продовжують відігравати повідомлення щодо угоди ОПЕК. Картель на неформальній зустрічі в Алжирі погодив обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, ліміти для кожної країни планується визначити на офіційному міністерському засіданні картелю 30 листопада у Відні. Також очікується, що до кінця листопада буде озвучена дата набуття чинності угоди ОПЕК..

Злегка стримує нафтові котирування від більшого зростання повідомлення про зростання видобутку "чорного золота" в Лівії. У вівторок керівник відділу Національної нафтової компанії Лівії (NOC) Ібрагім аль-Ауамі заявив, що видобуток нафти в країні збільшився до 500 тисяч барелів на день. До кінця поточного місяця він, як очікується, зросте до 600 тисяч барелів на день. Минулого тижня Лівія видобувала 485 тисяч барелів нафти в день.