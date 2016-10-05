Рівненська АЕС після ремонту підключила до мережі четвертий енергоблок

Рівненська АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», 4 жовтня підключила до мережі енергоблок №4 після проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

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Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

Згідно з повідомленням, станом на ранок 5 жовтня в роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1 900 МВт.

Також наголошується, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Як повідомляв УНІАН, четвертий енергоблок Рівненської АЕС 18 серпня 2016 року був відключений від мережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.