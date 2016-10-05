Хмельницька АЕС планує з 9 жовтня вивести в плановий ремонт другий енергоблок

Хмельницька АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» планує з 9 жовтня вивести в планово-попереджувальний ремонт енергоблок № 2. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«З 9 жовтня 2016 року на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС планується розпочати проведення середнього планово-попереджувального ремонту»,- йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що цей ремонт триватиме 52 дні.

У прес-службі зазначили, що серед основних ремонтних робіт буде проведено: капітальний ремонт першого парогенератора і головного циркуляційного насоса, гідроємностей системи аварійного охолодження активної зони (САОЗ-1), другого циліндра низького тиску, циркуляційного насоса, арматури.

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Крім того, на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС буде здійснюватися середній ремонт реакторної установки; каналів систем безпеки; тепломеханічного та електротехнічного обладнання; засобів теплової автоматики і вимірювань; контрольно-профілактичні роботи на системі попереднього напруги захисної оболонки.

Згідно з розробленим графіком буде здійснена підготовка і проведення експлуатаційного контролю металу обладнання та трубопроводів; роботи з продовження ресурсу обладнання.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.