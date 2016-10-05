Антимонопольний комітет подав позов до "Газпрому" про примусове стягнення 86 мільярдів штрафу

Антимонопольний комітет України подав до Господарського суду міста Києва позов із заявою про примусове стягнення з російського газового монополіста «Газпрому» штраф у розмірі 86 млрд грн, пені та зобов'язання припинити порушення.

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Про це повідомила прес-служба АМКУ.

«Сьогодні, 5 жовтня 2016 року, Антимонопольний комітет України подав до Господарського суду міста Києва позовну заяву про примусове стягнення з ВАТ «Газпром» штрафу, пені та зобов'язання виконати рішення Комітету про припинення порушення», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, АМКУ оштрафував «Газпром» на 86 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему з терміном виконання рішення до 4 травня 2016 року.

«Газпром» спробував оскаржити прийняте рішення, однак суди всіх інстанцій, включаючи Верховний суд України, відмовили газовому монополісту в задоволенні скарги про визнання рішення незаконним.

Як повідомляв УНІАН, в січні поточного року Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту «Газпрому» штраф близько 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також в світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" в зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня цього року «Газпром» вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов в Господарському суді Києва. Однак суд відхилив позов російського монополіста.