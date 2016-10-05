ЗМІ: екс-канцлер Німеччини Шредер очолив раду директорів оператора "Північного потоку-2"

Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер очолив раду директорів компанії Nord Stream 2 - оператора проекту російського газопроводу "Північний потік - 2". Про це повідомило сьогодні німецьке видання der Tagesspiegel з посиланням на джерело в компанії.

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Як зазначає видання, у компанії цю інформацію підтвердили. Раніше Шредер очолював консорціум з будівництва першої черги трубопроводу для поставок газу з Росії до Німеччини в обхід транзитних країн дном Балтійського моря.

Для планування, будівництва та експлуатації двох ниток морського газопроводу "Північний потік - 2" створена швейцарська Nord Stream 2 AG. В даний час "Газпрому" належить 100-відсотковий пакет акцій цієї компанії.

Як повідомляв 4 жовтня "Газпром" після зустрічі з учасниками "Північного потоку - 2", європейські партнери російського газового холдингу за проектом газопроводу - Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall - підтвердили свою позицію сприяти його реалізації.

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Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер повідомляв ТАСС, що партнери за проектом до кінця року виберуть нову модель його фінансування.

"Газпром" і його європейські партнери (Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall) направляли заявку на створення СП по "Північному потоку - 2" німецькому та польському антимонопольним регуляторам. Німеччина схвалила це рішення, а польський регулятор висловив заперечення. Зокрема зазначалося, що створення СП може призвести до обмеження конкуренції. Пізніше компанії відкликали заявку, подану в польське відомство.

"Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток морського газопроводу сукупною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Планується, що він буде введений у дію до кінця 2019 року. Капітальні витрати на проект оцінюються в €8 млрд, а загальна вартість з урахуванням залучення проектного фінансування в €9,9 млрд.