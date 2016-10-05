Україна скоротила імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 17%

Україна за січень-вересень 2016 року скоротила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні на 16,8% – до 1,04 мільярда доларів, повідомляє Державна фіскальна служба України.

Також повідомляється, що вугілля на 674,2 мільйона доларів було імпортовано з Росії, 147,3 мільйона доларів – з США, 69,1 мільйона доларів – з Австралії. З інших країн Україна імпортувала вугілля на 148,2 мільйона доларів.

За даними Фіскальної служби, за 9 місяців 2016 року Україна експортувала вугілля кам'яне та антрацит в Словаччину (на 19,7 мільйона доларів), Росію (7,5 мільйона доларів), Туреччину (4,8 мільйона доларів) і інші країни (2,6 мільйона доларів).

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

2015 року Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 мільярда доларів. Найбільшими постачальниками вугілля для України були Росія, США і Казахстан.

В кінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 мільйона тонн вугілля (1,4 мільйона тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 мільйона тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року. У теж час запаси вугілля на складах ТЕС 2 жовтня, за даними компанії "Укренерго", склали 1,3 мільйона тонн.