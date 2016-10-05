Україна з початку року скоротила експорт електроенергії

Україна в січні-вересні 2016 року скоротила експорт електроенергії (у грошовому вираженні) у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 1,8% - до 114,3 мільйона доларів, повідомляє Державна фіскальна служба (ГФС).

За даними відомства, 76,3% виручки від експорту припадало на поставки електроенергії в Угорщину. Близько 23,4% від загального обсягу експорту електроенергії довелося на Польщу і 0,3% – на Молдову.

У вересні Україна експортувала електроенергію в Угорщину на 4,347 мільйона доларів, у Польщі – на 448 тисяч доларів.

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При цьому повідомляється, що імпорт електроенергії за підсумками 9 місяців склав 2,9 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 2015 рік скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в 3,2 рази порівняно з попереднім роком – до 150,1 мільйона доларів з 487,2 мільйона доларів.

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, викупив на річному аукціоні з експорту електроенергії 2016 року доступ до пропускної спроможності перетину потужністю України 2,125 ГВт, що становить 88% всієї потужності.