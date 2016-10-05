Україна стала асоційованим членом Європейської асоціації ядерних досліджень (CERN), науковий центр якої в Женеві веде дослідження в області фізики високих енергій і атомних частинок.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

"5 жовтня керівник постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрій Клименко передав лист про нотифікації Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень гендиректору цієї організації Фабіоле Джанотті", - повідомляє прес-служба, зазначивши, що нотифікація цього документа надала Україні асоційоване членство.

Згідно з повідомленням, статус асоційованого члена CERN дає можливість для українських науковців працювати в CERN в якості співробітників і брати участь у програмах розвитку кар'єри. Також це розширить доступ до проектів та освітніх програм CERN, сприятиме підвищенню ефективності наукових розробок і підготовки наукових працівників високої кваліфікації.

"Вже з 1 жовтня науково-дослідні установи та підприємства України можуть брати участь у тендерах CERN і отримувати замовлення на виготовлення високотехнологічного обладнання. Це дозволить українським промисловцям конкурувати за контракти з CERN", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Україні було запропоновано унікальну форму співпраці - вона стала одним з асоційованих членів CERN, тому буде платити значно менші внески, ніж інші 22 держави-члена організації. При цьому Україна зможе брати участь у всіх формах наукового співробітництва, які можливі для членів CERN.

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Раніше повідомлялося, що угода про асоційоване членство було підписано ще 2013 року, а ратифіковано 2014 року. Після цього Україна довгий час не могла пройти необхідну процедуру нотифікації, оскільки не було достатньо фінансових коштів для сплати членського внеску. Для виправлення цієї ситуації в бюджет на 2016 рік було закладено 250 тисяч швейцарських франків, що і дозволило нотифікувати дану угоду.

15-16 вересня 2016 року CERN з робочим візитом відвідала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація ядерних досліджень (CERN) – це одна з найбільших у світі наукових організацій, до складу якої входить лабораторії з досліджень в області фізики високих енергій. Науковий комплекс CERN включає в себе прискорювачі частинок, які використовуються для вивчення будови атомів і субатомарных часток (складових атомів). Цей комплекс розташований поблизу Женеви на кордоні Швейцарії і Франції. В цю організацію входять близько 20 країн.