Brent вперше з червня торгується вище $52 за барель

Вартість північноморської нафти Brent на торгах у середу перевищила 52 долара за барель вперше з 10 червня поточного року, повідомляє Прайм.

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"За даними торгів, грудневий ф'ючерс на Brent дорожчав на 2,24% - до 52,02 долара за барель, листопадовий ф'ючерс на нафту WTI - на 2,34%, до 49,84 долара", - йдеться в повідомленні.

Різке зростання цін на нафту почалося після публікації о 17:30 даних Міненерго США по запасах. Зокрема, комерційні запаси нафти за тиждень несподівано знизилися - на 3 мільйони барелів, або на 0,6%, до 499,7 мільйона барелів, аналітики при цьому прогнозували їх зростання на 2,56 мільйона барелів - до 505,26 мільйона барелів.

Видобуток нафти в США також впав - на 0,35%, або на 30 тисяч барелів на добу - до 8,467 мільйона барелів.