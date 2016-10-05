Червоний Хрест заплатить $700 тисяч боргів окупованої Луганщини за воду і світло

Про це спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдик сказав на брифінгу за підсумками засідання групи в Мінську, який транслювався на телеканалі "112 Україна".

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"Можу теж сказати, що це десь 700 тисяч доларів", - сказав Сайдик.

Спецпредставник ОБСЄ зазначив, що проблема платежів за постачання води й електроенергії, в тому числі погашення існуючої заборгованості з боку бойовиків в Луганській області, є однією з ключових проблем, яку необхідно вирішити.

"Ми вдячні Міжнародному комітету Червоного Хреста за згоду на два місяці погасити витрати, що дозволило відновити постачання води та електроенергії", - сказав Сайдик.