У 2017 році різких підвищень ціни на газ не буде - Розенко
Кабміну вдалося стабілізувати ситуацію у сфері житлово-комунальних послуг, тому в наступному році не буде різких підвищень ціни на газ.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі Эспрессо.TV.
"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. На даний момент ціна на газ є економічно обґрунтованою, тому різкого підвищення ціни на газ в 2017 році не передбачається", - заявив Розенко.
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За його словами, зростання тарифів безпосередньо впливає на збільшення інфляції, яка сьогодні формується в Україні.
Також він зазначив, що інфляція в 2017 році не перевищить 8%.
Як повідомляв УНІАН, повна лібералізація комунальних тарифів в Україні та приведення їх до ринкового рівня можливе не раніше 1 квітня 2017 року, говориться у звіті ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, опублікованому на сайті організації.