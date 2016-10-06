У 2017 році різких підвищень ціни на газ не буде - Розенко

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі Эспрессо.TV.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. На даний момент ціна на газ є економічно обґрунтованою, тому різкого підвищення ціни на газ в 2017 році не передбачається", - заявив Розенко.

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За його словами, зростання тарифів безпосередньо впливає на збільшення інфляції, яка сьогодні формується в Україні.

Також він зазначив, що інфляція в 2017 році не перевищить 8%.

Як повідомляв УНІАН, повна лібералізація комунальних тарифів в Україні та приведення їх до ринкового рівня можливе не раніше 1 квітня 2017 року, говориться у звіті ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, опублікованому на сайті організації.