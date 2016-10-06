Нафта дешевшає після сильного зростання напередодні

Світові ціни на нафту в четвер вранці коректуються вниз після сильного зростання напередодні на даних від Міненерго США про зниження запасів сировини в країні, свідчать дані торгів.

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Станом на ранок вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,66% - до 51,52 долара за барель, а листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,68% - до 49,49 долара за барель, передає Прайм.

Згідно з повідомленням міністерства, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 30 вересня, несподівано скоротилися на 3 мільйони барелів, або на 0,6% - до 499,7 мільйона барелів. При цьому аналітики прогнозували зростання на 2,56 мільйона барелів. Таким чином, скорочення запасів у країні триває п'ятий тиждень поспіль. Видобуток нафти в США за тиждень, за даними міненерго США, знизилася на 0,35%, або на 30 тисяч барелів на добу — до 8,467 мільйона барелів на добу.

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Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинзі зросли на 0,6 мільйона барелів — до 62,7 мільйона барелів. Запаси бензину в США збільшилися на 0,2 мільйона барелів, або на 0,1% - до 227,4 мільйона барелів. Аналітики очікували, що показник зросте на 0,7 мільйона барелів. Запаси дистилятів знизилися на 2,4 мільйона барелів, або на 1,4%, — до 160,7 мільйона барелів. Аналітики прогнозували, що цей показник знизиться тільки на 0,7 мільйона барелів.

Після виходу статистики нафта марки Brent вперше з 10 червня перевищила позначку в 52 долара за барель, а нафта WTI майже досягла максимальної позначки з кінця червня в 50 доларів за барель, піднявшись до 49,97 доларів за барель.