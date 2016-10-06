Бразилія допустить іноземні компанії до нафтогазових родовищ на шельфі

Нижня палата бразильського конгресу схвалила законопроект, що відкриває для іноземних інвесторів нафтогазові родовища в "підсолевому" шарі на шельфі країни і дозволяє іншим компаніям бути операторами таких проектів, передає агентство Bloomberg.

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Законопроект вже був схвалений верхньою палатою і тепер повинен бути підписаний президентом Мішелем Темером.

Як передає агентство, законопроект був схвалений після бурхливих дебатів, під час яких його противники, деякі з яких були одягнені в помаранчеві комбінезони Petrobras, намагалися затягнути обговорення. Поправки до законопроекту будуть обговорюватися наступного тижня, перед тим, як документ буде направлений президенту Бразилії.

За новими правилами, операторами глибоководних родовищ тепер може бути не тільки державна Petrobras, але й інші компанії. Вимога про те, щоб Petrobras обов'язково була оператором проектів на шельфі Бразилії, де розташовано ряд найбільших родовищ вуглеводнів, з часткою не менше 30%, буде скасовано.

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Petrobras, між тим, буде мати право першою вибрати родовища, які її цікавлять. Раніше голова компанії Педру Паренте неодноразово заявляв про підтримку цього законопроекту, додаючи, що зобов'язання компанії брати участь у всіх інвестпроектах призведе до затримки розробки родовищ підсолевого шару через фінансові труднощі компанії.

Таким чином, Бразилія пом'якшує політику щодо родовищ в "підсолевій" зоні, яку вела з 2007 року, коли оголосила про виявлення найбільших запасів нафти на шельфі. Після цього держава зупинила всі тендери на ділянці, поки парламент обговорював нові правила роботи в регіоні. У 2010 році був прийнятий відповідний закон, а в 2013 році – правила проведення нафтових аукціонів. Однак з тих пір Petrobras більш ніж удвічі скоротила обсяг інвестицій, а падіння цін на нафту призвело до зниження рентабельності розробки дорогих родовищ, передає РИА Новости.

Бразилія до середини 2017 року виставить на продаж чотири ділянки в "підсолевій" зоні на шельфі, один з яких буде прилягати до ділянки Carcara на блоці BM-S-8 в басейні Santos. Petrobras, з її найвищим серед світових нафтових компаній рівнем заборгованості, не володіє достатніми фінансами для придбання нових родовищ. Падіння цін на нафту вкрай негативно вплинуло на держкомпанію на тлі політичної та економічної кризи в країні, по іміджу корпорації серйозно вдарив і скандал після виявлення багатомільярдних корупційних схем в Petrobras.