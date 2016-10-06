Кабмін отримав 100% акцій "Нафтогазу" від Мінекономрозвитку

Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу» від 5 жовтня в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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«Пакет акцій... Мінекономрозвитку, який становив 160 450 481 шт. простих іменних акцій (100% статутного капіталу компанії) зменшився до 0 шт... Пакет акцій Кабінету міністрів, який становив 0 шт., збільшився до 160 450 481 шт., що становить 100% статутного капіталу компанії», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін створив робочу групу з питань реформування «Нафтогазу України» і оператора української газотранспортної системи - держкомпанії «Укртрансгаз» під керівництвом віце-прем'єра Володимира Кістіона. До групи увійшли фахівці Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також особисто Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Марі Йованович.

22 вересня 2016 року Кабмін прийняв постанову, якою вивів держхолдинг «Нафтогаз України» з підпорядкування Мінекономрозвитку і перепідпорядкував собі, для того, щоб надалі колегіально здійснювати управління компанією.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2015 році уряд ініціював реформу «Нафтогазу» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам. Тоді ж - у 2015 році - Кабмін ініціював передачу «Нафтогазу» з управління Міненерговугілля в управління Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Навесні поточного року було завершено формування наглядової ради НАК «Нафтогаз України».