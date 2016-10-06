Запорізька АЕС підключила до мережі енергоблок №2 після продовження терміну експлуатації

Запорізька атомна електростанція підключила до об'єднаної енергосистеми України блок №2 після продовження терміну його експлуатації до 19 лютого 2026 року, повідомляє прес-служба держкомпанії «Енергоатом».

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«6 жовтня 2016 року о 9:13 після закінчення середнього ремонту, протягом якого було в повному обсязі виконано всі заходи з продовження терміну експлуатації та підвищення рівня безпеки, на підставі ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України про продовження терміну експлуатації енергоблоку №2 ЗАЕС до 19 лютого 2026 року, другий енергоблок Запорізької АЕС підключено до мережі. Ведеться набір потужності», - йдеться в повідомленні.

Тимчасовий виконувач обов'язків генерального директора Запорізької АЕС Володимир Пишний зазначив, що в ході проведення заходів з продовження терміну експлуатації на енергоблоках №1 і №2 ЗАЕС було встановлено устаткування нового покоління.

Згідно з повідомленням, відповідно до плану ліцензування та програми підготовки енергоблока №2 ЗАЕС до експлуатації у понадпроектний термін, було реалізовано заходи з управління старінням і оцінки технічного стану елементів, кваліфікації устаткування, проведено заміну обладнання, що відпрацювало свій ресурс, вжито необхідних заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації та сейсмічної стійкості. Проведено весь обсяг робіт згідно з міжнародними стандартами МАГАТЕ, законодавством України у сфері ядерного регулювання, а також загальносвітовим досвідом експлуатації ядерних установок у понадпроектний термін.

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У прес-службі нагадують, що за останні роки Запорізька АЕС виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними електростанціями України, і більш як 22% від загального виробітку електроенергії в країні.

Зазначається, що на даний момент на Запорізькій АЕС в роботі перебувають 4 енергоблоки. На енергоблоках №4, №6 тривають планові ремонти. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає.

«Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Енергоатом», яка є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових. У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

17 липня 2015 року Запорізька АЕС направила до Держатомрегулювання комплексний аналіз безпеки енергоблока №2 для продовження його експлуатації. Як зазначають на станції, наданий звіт дає змогу зробити висновок, що проект енергоблока, технічні засоби та адміністративні заходи щодо захисту споруд, систем і елементів забезпечують безпечну, надійну і ефективну експлуатацію енергоблока №2.

3 жовтня Держатомрегулювання продовжила термін експлуатації другого енергоблока Запорізької АЕС до 19 лютого 2026 року.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні й Європі з установленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.