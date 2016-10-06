Вартість WTI вперше з червня перевищила $50

Вартість бареля нафти WTI на торгах у четвер перевищила 50 доларів вперше з червня поточного року, повідомляє РБК.

"Вартість ф'ючерсів WTI c поставкою в листопаді на максимумі піднімалася до 50,5 долара. О 16:45 барель WTI торгувався біля позначки 50,47 долара", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в останній раз WTI долала позначку в 50 доларів наприкінці червня. Тоді вона піднімалася до 50,45 долара за барель.

"Світові ціни на нафту продовжують рости зі вчорашнього дня. Напередодні вартість бареля Brent піднялася вище 52 доларів вперше за чотири місяці. Аналітики пояснили це звіту Міненерго США про зниження запасів нафти", - підкреслює видання.

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28 вересня країни ОПЕК в кулуарах Міжнародного енергетичного форуму в Алжирі домовилися про зниження видобутку нафти до 32,5–33 мільйона барелів на добу. З того моменту WTI подорожчала на 11%.

Точні параметри угоди планується встановити на наступній зустрічі ОПЕК в листопаді у Відні. При цьому очікується, що від заморозки будуть звільнені Лівія, Нігерія, Іран, видобуток яких був тривалий час обмежений.

В понеділок агентство Bloomberg опублікувало дослідження, згідно з яким рекорд нафтовидобутку в країнах ОПЕК оновився у вересні - сумарний видобуток картелю склав 33,75 мільйона барелів на добу.