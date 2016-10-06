Суд Чаду оштрафував ExxonMobil на 74 мільярди доларів

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на матеріали суду, передає ТСН.

Штраф уп'ятеро перевищує ВВП Чада, який Світовий банк оцінює в 14 млрд доларів. ExxonMobil - оператор нафтопроводу, по якому нафта з Чаду перекачується на експортний термінал в Камеруні.

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Рішення суду стало реакцією на скаргу міністерства фінансів Чаду про невиконання ExxonMobil податкових зобов'язань. Президент Чаду Брахім Аббо Абакар підтвердив його в телефонній бесіді з журналістами Bloomberg, підкресливши, втім, що фактично штраф може бути менше. В документах суду також наводиться сума 669 млн доларів, однак президент не уточнив, чи про неї йдеться.

"Ми не згодні з рішенням чадського суду, і обдумуємо, що слід зробити", - попередив представник ExxonMobil Тодд Спітлер.

Міністр фінансів Чада Нгабо Сіли Мбого заявив, що рішення суду - ясне і зрозуміле, і відмовився його коментувати.