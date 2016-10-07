Ціни на нафту повернулися до зниження

Світові ціни на нафту в п'ятницю після значного зростання напередодні повернулися до "червоої зони" на тлі подорожчання американської валюти, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:46 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,06% - до 52,48 долара за барель, ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,04%, до 50,42 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

В ході торгів четверга нафтові ціни активно росли, зокрема нафту марки WTI вперше з кінця червня перевищила психологічну позначку в 50 доларів за барель на тлі нових подробиць щодо угоди ОПЕК щодо обмеження видобутку цієї сировини. У четвер міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа заявив, що країни ОПЕК можуть прийняти рішення скоротити обсяг видобутку за підсумками зустрічі в листопаді сильніше, ніж обговорювалося в Алжирі. За його словами, країни підуть на такий крок, якщо цього вимагатиме ринкова ситуація.

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ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі 28 вересня погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте за конкретним обмеженням для кожної з країн картелю домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на офіційній зустрічі організації, яка відбудеться 30 листопада у Відні.

Негативний вплив на нафтові ціни надає американська валюта, яка дорожчає на тлі сильної статистики по ринку праці США. Сильніший долар робить нафтопродукти дорожчими для власників іноземних валют. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) зростає на 0,34%, до 97,02 пункту.