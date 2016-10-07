"Укренерго" планує завершити проект "Запорізька АЕС - Каховська" у третьому кварталі 2017 року

15:33, 07 жовтня 2016
Енергетика
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Основна мета проекту - це видача в енергосистему України додаткових 700 МВт потужності, які генеруватиме Запорізька АЕС.

REUTERS

Державна компанія-оператор об'єднаної енергосистеми "Укренерго" планує завершити будівництво і введення в експлуатацію ліній електропередач від Запорізької АЕС до підстанції "Каховська", самої підстанції, а також ліній від "Каховської" до розподільчих мереж загальною вартістю 200 мільйонів євро в третьому кварталі 2017 року.

Про це повідомив в.о. голови компанії Всеволод Ковальчук під час прес-конференції, присвяченій співпраці "Укренерго" з міжнародними фінансовими організаціями для кредитування проектів у сфері енергетичної інфраструктури України.

"Проект у повному обсязі буде завершено в третьому кварталі 2017 року. Основний його компонент - лінія, яка з'єднує Запорізьку АЕС до підстанції "Каховська" напругою 750 кВ, затримався у зв'язку з тим, що компанія-підрядник, іспанська Instalaciones Inabensa S. A. перебувала у стані банкрутства. В результаті, вона не була доведена до банкрутства і отримала рефінансування, після чого ця компанія повернулася до виконання своїх договірних зобов'язань", - сказав Ковальчук.

За його словами, роботи з будівництва підстанції "Каховська" завершаться до кінця поточного місяця, після чого в листопаді "Укренерго" почне процедуру введення цієї підстанції в експлуатацію. Одна з двох лінії напругою 330 кВ, які з'єднують цю підстанцію з розподільними мережами, буде завершена до кінця 2016 року, а друга - у першому кварталі наступного року.

"Початкова вартість цього проекту закладалася на рівні 350 мільйонів євро. За підсумками проведення тендерів з п'яти контрактами, за якими буде проведено будівництво ліній і підстанції, фінальна вартість склала 200 мільйонів євро. Таким чином, ми заощадили 150 мільйонів євро, 65 мільйонів з яких ми вже направили на інші проекти", - зазначив Ковальчук.

Також глава "Укренерго" додав, що основна мета даного проекту - це видача в енергосистему України додаткових 700 МВт потужності, які буде генерувати Запорізька АЕС.

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"Мета проекту - добудувати частину так званого "Південного кільця" напругою 750 кВ, що збільшить надійність мереж в південному регіоні України", - повідомив Ковальчук.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Європейський інвестиційний банк у вересні 2011 року підписали угоду про фінансування будівництва ліній електропередач напругою 750 кВ "Запорізька АЕС – Каховська" у обсязі 175 мільйонів євро. У вересні 2012 року Верховна Рада України ратифікувала угоду на проведення даного будівництва.

У 2014 році було розпочато будівництво підстанції "Каховська".

На початку серпня 2016 року прес-служба "Укренерго" повідомила, що компанії-підрядники завершили будівельні роботи підстанції "Каховська" на 90%.

16 серпня Ковальчук повідомив, що "Укренерго" планує до кінця 2017 року завершити будівництво лінії електропередач 750 кВ від Запорізької АЕС до підстанції "Каховська" та відходять від неї ліній 330 кВ.

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