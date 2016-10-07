Лукашенко шукає альтернативу російській нафті – хоче транспортувати через Україну з Ірану

Білорусь веде переговори з Іраном щодо поставки нафти. Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, виступаючи зі зверненням до депутатів, передає БЕЛТА.

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"Зараз ми ведемо переговори з Іраном, який просто метається в пошуках, куди поставити нафту. І готовий нам знижувати ціну, аж до того, що ми їм надамо всі можливості на Мозирському або іншому заводі: переробляйте свою нафту, продавайте, де вважаєте за потрібне. Вони це сприймають", - зазначив Лукашенко.

За його словами, перед урядом поставлено завдання щодо пошуку альтернативи російській нафті.

"Ми домовилися, сьогодні завантажений танкер йде до Одеси, і почнемо поставляти через Україну на Мозирський нафтопереробний завод", - розповів президент Білорусі.

Також, за словами Лукашенка, Білорусь повернеться до будівництва нафтопроводу з Балтики. Крім того, він зажадав негайно закінчити модернізацію Новополоцького нафтопереробного заводу.