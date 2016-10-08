Окупанти попередили: в анексованому Сімферополі з листопада знову вимикатимуть світло

Про це повідомили у так званій прес-службі "адміністрації" міста.

"ГУП РК "Крименерго" повідомляє про те, що у зв'язку з плановим ремонтом електрообладнання в листопаді з 8 до 17 години будуть відбуватися відключення електропостачання згідно з наведеним графіком", - йдеться в повідомленні окупантів.

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Вони запевняють, що ремонт електрообладнання дозволить забезпечити надійне та стабільне енергозабезпечення споживачів.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 2015 року постачання електроенергії з України в окупований Крим повністю припинилися через підриву опор ЛЕП у Херсонській області, які ведуть на півострів.

Росія вже запустила в окупованому Криму останню, четверту, нитку енергомосту з Кубані.