Окупанти попередили: в анексованому Сімферополі з листопада знову вимикатимуть світло
В окупованому Сімферополі з 2 листопада очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили у так званій прес-службі "адміністрації" міста.
"ГУП РК "Крименерго" повідомляє про те, що у зв'язку з плановим ремонтом електрообладнання в листопаді з 8 до 17 години будуть відбуватися відключення електропостачання згідно з наведеним графіком", - йдеться в повідомленні окупантів.
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Вони запевняють, що ремонт електрообладнання дозволить забезпечити надійне та стабільне енергозабезпечення споживачів.
Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 2015 року постачання електроенергії з України в окупований Крим повністю припинилися через підриву опор ЛЕП у Херсонській області, які ведуть на півострів.
Росія вже запустила в окупованому Криму останню, четверту, нитку енергомосту з Кубані.