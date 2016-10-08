Рішення Стокгольмського арбітражу у справі з "Газпромом" очікують до кінця березня 2017 року - представник "Нафтогазу"

Про це повідомив комерційний директор НАК Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

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«Потім може бути ще одна подача документів (post-hearing briefs), і можуть бути ще залучені експерти (незалежні, для самого трибуналу). Але рішення в будь-якому разі має бути до кінця березня. Це за контрактом на закупівлю газу. За контрактом на транзит слухання будуть в листопаді-грудні», - написав він.

Також Вітренко повідомив, що рішення за другою суперечкою щодо контракту на транзит газу арбітраж винесе до кінця червня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС із території України та купівлі-продажу Україною російського газу. Також повідомлялося, що «Нафтогаз» має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.

У середині березня цього року «Газпром» збільшив позовні вимоги до «Нафтогазу України» у Стокгольмському арбітражі до 31,759 млрд дол. із 29,2 млрд дол. У свою чергу голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв оцінював загальну суму претензій до російського «Газпрому» в 30 млрд дол.

Відповідно до щорічного звіту «Нафтогазу», сума претензій НАК до «Газпрому» при розгляді позову української компанії в Стокгольмському арбітражі станом на 31 липня 2016 року становила 28,3 млрд дол.

На початку липня Коболєв повідомив, що слухання в арбітражному суді Стокгольма за контрактом «Нафтогазу» і «Газпрому» на постачання газу почнуться наприкінці вересня, а за транзитним контрактом - наприкінці листопада 2016 року.