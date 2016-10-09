В "Укренерго" допускають можливість обмеження подачі електроенергії населенню взимку

Про це Ковальчук заявив в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня. Україна".

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За його словами, у разі нестачі вугілля, доведеться запускати газо-мазутні блоки на Запорізькій та Трипільської ТЕС і споживати більше природного газу для виробництва електроенергії на ТЕЦ.

При цьому Ковальчук визнав, що електроенергія, вироблена з газу, буде досить дорого коштувати.

"Так, ціна буде набагато вищою, ніж генерація на вугіллі. Але стійкість енергосистеми країни цього варта, інші варіанти обійдуться набагато дорожче. Або треба буде обмежувати споживачів. Ритмічно, без масових відключень, але ж", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким до 1 листопада 2016 року планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 млн тонн вугілля.

Разом з тим запаси вугілля на складах ТЕС 2 жовтня, за даними «Укренерго», становили 1,3 млн тонн.

4 жовтня в "Укренерго" заявили про стабільність постачання вугілля на українські теплоелектростанції, відставання від графіка поставок становить лише 4 дні.