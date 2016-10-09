Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключили для планового ремонту

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.

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Як сьогодні повідомили УНІАН у НАЕК «Енергоатом», енергоблок було відключено сьогодні о 4.58.

У відповідності з графіком ремонтів діючих енергоблоків АЕС України, завершення ремонтних робіт і підключення енергоблоку до мережі заплановано на 29 листопада 2016 року.

Енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює на потужності 1010 МВт.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не змінювався, знаходиться на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.