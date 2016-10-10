Іран та Ірак не їдуть на нафтові переговори до Туреччини – Reuters

Міністри нафти Ірану та Іраку не будуть брати участь у неформальних переговорах між країнами-членами ОПЕК та країнами, що не входять в картель, цього тижня в Туреччині, повідомили джерела, знайомі з планами чиновників, пише Рейтер.

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У четвер джерела в ОПЕК і міністр енергетики Росії говорили, що іранський та іракський міністри будуть на турецькій зустрічі.

Іран, який повернувся після зняття санкцій на світовий ринок нафти, - ключовий фактор у пакті нафтовидобувачів, які прагнуть обмежити видобуток, щоб зупинити падіння цін.

Стамбульська зустріч - перша в низці переговорів про угоду всередині картелю і за його межами.

Джерела в Організації країн-експортерів нафти говорили, що не чекають якихось рішень від саміту в Стамбулі 9-13 жовтня.