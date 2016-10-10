Нафта дешевшає через сумніви щодо плану ОПЕК про обмеження видобутку
Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $51,47 за барель, що на 0,89 відсотка нижче за попереднє закриття.
Ціни на нафту знизилися в понеділок на тлі сумнівів у тому, що план ОПЕК про обмеження виробництва зможе приборкати глобальне перенасичення, що зберігається на ринках більше двох років.
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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $51,47 за барель, що на 0,89 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.
Ф'ючерси на американську марку WTI знизилися на 1 відсоток до $49,31 за барель.
Організація країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) планує узгодити обмеження видобутку до 32,50-33,0 мільйона барелів на добу до саміту в кінці листопада.
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Зараз картель виробляє рекордні 33,6 мільйона барелів на добу.
Для досягнення подібної угоди серед членів ОПЕК, деякі з яких, наприклад, Саудівська Аравія і Іран, є політичними опонентами, представники організації проведуть низку зустрічей у наступні шість тижнів, перша з яких проходить у Стамбулі цього тижня.
Однак аналітики не впевнені, що угода призведе до зростання цін на сировину, і все більше сумніваються в її реалізації.
Олії у вогонь підлив Ірак, другий за величиною виробник ОПЕК, сказавши у вихідні, що планує подальше підвищення видобутку в 2017 році.
Трейдери сказали, що ціни також перебувають під тиском через зростання кількості бурових установок у США, що вказує на можливе підвищення видобутку американськими виробниками за цін поблизу $50 за барель.