Госпсуд Києва розгляне позов Антимонопольного комітету до російського "Газпрому" 31 жовтня

Господарський суд Києва прийняв позов Антимонопольного комітету України до російського газового монополіста «Газпрому» про примусове стягнення штрафу у 86 млрд грн і призначив засідання на 31 жовтня.

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Про це йдеться в матеріалах суду, опублікованих на сайті інстанції.

«До господарського суду Києва надійшла позовна заява Антимонопольного комітету про стягнення з РАТ «Газпром» 85,96 млрд грн, - йдеться в повідомленні суду. - Автоматична система розподілу справ між суддями направила справу №910/18299/16 на розгляд судді Марченко Оксани Володимирівни».

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту «Газпрому» штраф близько 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних обвинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня поточного року «Газпром» вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов у Господарському суді Києва. Проте суд відхилив позов російського монополіста.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ подав до Господарського суду міста Києва позов з заявою про примусове стягнення з російського газового монополіста «Газпрому» штраф у розмірі 86 млрд грн, пені, а також про визнання зобов'язання припинити порушення.